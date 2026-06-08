Béziers

ZINGA ZANGA LE COEUR DES HOMMES

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-02

Le Coeur des Hommes Stéfany Jamet et ses élèves danse et chanson en un seul et même coeur.

Stéfany Jamet et ses élèves vous présentent Le Coeur des Hommes.

Interprété par 165 jeunes et adultes de la Maison des Jeunes et de la Culture de Béziers, ce spectacle mêle chansons et représentation dansante pour raconter une histoire où le poids des paroles prend vie avec le mouvement des corps.

Le Coeur des Hommes mêle une découverte de la danse et une performance artistique visuelle captivante réunissant petits et grands autours de la variété française et internationale !

Un spectacle de trois heures avec une entracte de quinze minutes pour la découverte d’un univers au thème unique. .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

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English : ZINGA ZANGA LE COEUR DES HOMMES

Le Coeur des Hommes Stéfany Jamet and her students: dance and song from the same heart.

L’événement ZINGA ZANGA LE COEUR DES HOMMES Béziers a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 ADT34