Béziers

COLONIE ESPAGNOLE DE BÉZIERS CERVANTES

1 rue Vieille Citadelle Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Voyage au coeur de l’univers de Don Quijote

La colonie espagnole vous propose de venir découvrir ou redécouvrir son exposition consacrée à Miguel de Cervantès et Don Quijote de la Mancha. L’exposition est prolongée jusque fin août 2026.

Cette exposition est ouvertes à tous, que vous soyez amateur d’art, de littérature, d’objets, d’histoire… Redécouvrez l’univers du célèbre chevalier par une immersion totale entre moulins, aventure et liberté.

Une occasion d’explorer plus en détails l’univers de Miguel de Cervantès dans un cadre médiéval authentique qu’incarne à elle seule Béziers. .

1 rue Vieille Citadelle Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 49 13 03 colonie.espagnole1889@gmail.com

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English : COLONIE ESPAGNOLE DE BÉZIERS CERVANTES

Journey to the heart of Don Quijote’s universe

L’événement COLONIE ESPAGNOLE DE BÉZIERS CERVANTES Béziers a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 ADT34