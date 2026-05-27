Béziers

STAS FEKETE LES 3 UNIVERS DU VIOLONCELLE

rue du Puits de la Courte Béziers Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Stas Fekete mêle classique, rock et électro dans un concert solidaire au profit des familles d’accueil d’orphelins ukrainiens.

Découvrez Stas Fekete, virtuose international du violoncelle et détenteur du record mondial de vitesse du célèbre Vol du bourdon de Rimski-Korsakov. À travers son spectacle 3 Univers du Violoncelle , il propose une expérience musicale spectaculaire où se rencontrent la puissance du classique (Bach, Vivaldi), l’énergie du rock symphonique (Scorpions, Radiohead) et la modernité électro-classique.

Grâce à un violoncelle révolutionnaire en carbone et au looper (boucleur), Stas Fekete devient un véritable homme-orchestre , enregistrant et superposant les sons en direct pour recréer toute la richesse d’un orchestre symphonique. Le concert met également à l’honneur son œuvre majeure, le Concerto pour violoncelle et orchestre rock-symphonique n°1 , une composition intense et poignante dédiée à l’Ukraine.

Au-delà de la performance artistique, cette soirée porte un message de solidarité et d’espoir. Ce concert a pour objectif de collecter des fonds afin de financer des moyens de transport pour les familles d’accueil d’orphelins ukrainiens vivant près des zones de combat ou déplacées à l’intérieur du pays. Chaque billet contribue directement à offrir davantage de sécurité, de protection et d’avenir à ces enfants touchés par la guerre. .

rue du Puits de la Courte Béziers 34500 Hérault Occitanie

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English :

Stas Fekete mixes classical, rock and electro in a concert in aid of Ukrainian orphans.

L’événement STAS FEKETE LES 3 UNIVERS DU VIOLONCELLE Béziers a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 ADT34