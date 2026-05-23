CONFÉRENCE L’ÉTRANGE RITUEL DE FRAPPER LES VANTAUX AU TEMPLE D’AMENHOTEP III À SOLEB Béziers
CONFÉRENCE L’ÉTRANGE RITUEL DE FRAPPER LES VANTAUX AU TEMPLE D’AMENHOTEP III À SOLEB Béziers mardi 30 juin 2026.
Béziers
CONFÉRENCE L’ÉTRANGE RITUEL DE FRAPPER LES VANTAUX AU TEMPLE D’AMENHOTEP III À SOLEB
2 rue Jeanne Jugan Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
Venez assister à la conférence L’étrange rituel de frapper les vantaux au temple d’Amenhotep III à Soleb et découvrez toutes les facettes de ce rituel égyptien.
Le rituel de Frapper les vantaux qui figure au temple de Soleb en Nubie est unique et donc isolé. Le déroulement de la liturgie est assez répétitif le roi passe d’une porte à l’autre à l’intérieur d’une grande enceinte en frappant, au moyen d’une massue, les vantaux. Une reconstitution schématique de l’iconographie et de multiples comparaisons
permettent de trouver des parallèles aux Moyen et Nouvel Empire et des prolongements jusqu’à la Basse Époque.
Ce rituel peut être comparé à un épisode tout aussi isolé de la porte d’Osorkon II à Boubastis où figurent des porteurs emportant hors de l’enceinte des poissons et des oiseaux. Ces porteurs sont associés à sept divinités invectivées au Spruch 534 des Textes des pyramides. Une historiola enregistrée au Calendrier des jours fastes et néfastes permet de lier le
rituel de Soleb et la figuration de Boubastis, à un mythème évoqué au 22e jour de l’année liturgique égyptienne. Les résultats obtenus permettent de clarifier le contexte des jubilés et de proposer de nouvelles pistes pour la compréhension de la nature de ces célébrations. .
2 rue Jeanne Jugan Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 60
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English :
Come and take part in the lecture: The strange ritual of striking the leaves at the temple of Amenhotep III in Soleb and discover all the facets of this Egyptian ritual.
L’événement CONFÉRENCE L’ÉTRANGE RITUEL DE FRAPPER LES VANTAUX AU TEMPLE D’AMENHOTEP III À SOLEB Béziers a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 ADT34
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