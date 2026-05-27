JAZZ AUX OSTALS HEADFOOLS Béziers
JAZZ AUX OSTALS HEADFOOLS Béziers dimanche 28 juin 2026.
Béziers
JAZZ AUX OSTALS HEADFOOLS
10 rue du Capus Béziers Hérault
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Le jeune quartet montpelliérain Headfools revient aux Ostals avec son jazz-funk énergique mêlant saxophone, guitare, basse et batterie.
La saison Jazz aux Ostals vous propose plusieurs rendez-vous toute l’année.
Après 2025, Headfools, le jeune quartet de jazz funk (batterie, saxo, basse et guitare) de Montpellier, revient mettre le feu aux Ostals.
Distribution
– Louis Paysserand, saxophone,
– Leonardo Imperatori, guitare
– Hugo Rémy, basse
– Léo Sapède, batterie .
10 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 7 57 80 57 80 hello@lesostals.com
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English :
Headfools, a young quartet from Montpellier, return to the Ostals with their energetic jazz-funk featuring saxophone, guitar, bass and drums.
L’événement JAZZ AUX OSTALS HEADFOOLS Béziers a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 ADT34
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