Béziers

JAZZ AUX OSTALS HEADFOOLS

10 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Le jeune quartet montpelliérain Headfools revient aux Ostals avec son jazz-funk énergique mêlant saxophone, guitare, basse et batterie.

La saison Jazz aux Ostals vous propose plusieurs rendez-vous toute l’année.

Après 2025, Headfools, le jeune quartet de jazz funk (batterie, saxo, basse et guitare) de Montpellier, revient mettre le feu aux Ostals.

Distribution

– Louis Paysserand, saxophone,

– Leonardo Imperatori, guitare

– Hugo Rémy, basse

– Léo Sapède, batterie .

10 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 7 57 80 57 80 hello@lesostals.com

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English :

Headfools, a young quartet from Montpellier, return to the Ostals with their energetic jazz-funk featuring saxophone, guitar, bass and drums.

L’événement JAZZ AUX OSTALS HEADFOOLS Béziers a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 ADT34