ATELIER GASTRONOMIE JUIVE Béziers

ATELIER GASTRONOMIE JUIVE

19 place Pierre Sémard Béziers Hérault

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-06-07 2026-07-12 2026-08-09 2026-10-18 2026-11-15

Après une visite du Musée juif, venez déguster de délicieux gâteaux servis avec du thé à la menthe et apprendre à préparer vos propres gâteaux.

Après une visite thématique dans le Musée juif, venez déguster de délicieux gâteaux servis avec du thé à la menthe et apprendre à préparer vos propres gâteaux. Vous repartirez avec les recettes et les préparations que vous aurez confectionnées sur place que vous n’aurez plus qu’à faire cuire à la maison.

– 7 juin La Hallah, tresse emblématique des tables de Shabbat. Une brioche dorée, douce et généreuse, symbole de partage

– 12 juillet Les biscotchos à la fleur d’oranger. Petits biscuits séfarades du Maghreb légers et dorés, au parfum délicat de fleur d’oranger parfaits avec le thé.

– 9 août Les makroud au four, le losange aux dattes, fondant au coeur, délicatement parfumé à la fleur d’oranger, sans friture.

– 18 octobre La mouna, brioche festive d’après Pessa’h(fête juive de Pâque) parfumée et moelleuse.

– 15 décembre Les mantecaos, sablés fondants des fêtes séfarades.

Réservation obligatoire, pas de billetterie sur place.

Cette visite est incluse dans notre offre City Card. Pour en bénéficier, réservez directement auprès de l’accueil, par téléphone ou dans nos Bureaux d’Information Touristique. .

19 place Pierre Sémard Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

English :

After a visit to the Jewish Museum, enjoy delicious cakes served with mint tea and learn how to make your own.

