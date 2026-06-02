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LES CARTELS CORRIDA DU VENDREDI 14 AOÛT Béziers

LES CARTELS CORRIDA DU VENDREDI 14 AOÛT Béziers vendredi 14 août 2026.

Adresse : avenue Emile Claparède

Ville : 34500 Béziers

Département : Hérault

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Tarif : 41 41 41

Béziers

LES CARTELS CORRIDA DU VENDREDI 14 AOÛT

avenue Emile Claparède Béziers Hérault

Tarif : 41 – 41 – 41 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

6 toros de Garcia Jimenez pour de Justo, Ortega et Roca Rey.
Corrida de 6 toros de Garcia Jimenez pour
– Emilio de Justo
– Juan Ortega
– Andrès Roca Rey

Réservation conseillée.   .

avenue Emile Claparède Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 76 13 45 

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English : LES CARTELS CORRIDA DU VENDREDI 14 AOÛT

6 toros by Garcia Jimenez for de Justo, Ortega and Roca Rey.

L’événement LES CARTELS CORRIDA DU VENDREDI 14 AOÛT Béziers a été mis à jour le 2026-06-02 par 34 ADT34

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