LES CARTELS CORRIDA DU VENDREDI 14 AOÛT Béziers
LES CARTELS CORRIDA DU VENDREDI 14 AOÛT Béziers vendredi 14 août 2026.
Béziers
LES CARTELS CORRIDA DU VENDREDI 14 AOÛT
avenue Emile Claparède Béziers Hérault
Tarif : 41 – 41 – 41 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
6 toros de Garcia Jimenez pour de Justo, Ortega et Roca Rey.
Corrida de 6 toros de Garcia Jimenez pour
– Emilio de Justo
– Juan Ortega
– Andrès Roca Rey
Réservation conseillée. .
avenue Emile Claparède Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 76 13 45
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English : LES CARTELS CORRIDA DU VENDREDI 14 AOÛT
6 toros by Garcia Jimenez for de Justo, Ortega and Roca Rey.
L’événement LES CARTELS CORRIDA DU VENDREDI 14 AOÛT Béziers a été mis à jour le 2026-06-02 par 34 ADT34
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