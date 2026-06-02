Béziers

LES CARTELS CORRIDA DU VENDREDI 14 AOÛT

avenue Emile Claparède Béziers Hérault

Tarif : 41 – 41 – 41 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

6 toros de Garcia Jimenez pour de Justo, Ortega et Roca Rey.

Corrida de 6 toros de Garcia Jimenez pour

– Emilio de Justo

– Juan Ortega

– Andrès Roca Rey

Réservation conseillée. .

avenue Emile Claparède Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 76 13 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LES CARTELS CORRIDA DU VENDREDI 14 AOÛT

6 toros by Garcia Jimenez for de Justo, Ortega and Roca Rey.

L’événement LES CARTELS CORRIDA DU VENDREDI 14 AOÛT Béziers a été mis à jour le 2026-06-02 par 34 ADT34