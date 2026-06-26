CONCOURS DE DOUBLETTE FERIA DE BÉZIERS 2026 Béziers
CONCOURS DE DOUBLETTE FERIA DE BÉZIERS 2026 Béziers dimanche 16 août 2026.
Béziers
CONCOURS DE DOUBLETTE FERIA DE BÉZIERS 2026
rue de la Rotonde Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Concours de doublette dès 12 ans, inscription en ligne. Food truck sur place.
Concours de doublette au Plateau des Poètes, ouvert à tous à partir de 12 ans.
3 parties assurées avec 64 équipes maximum.
Un chapeau panama sera offert à tous les participants et une récompense sera délivrée aux finalistes.
Food truck sur place.
Inscription en ligne. .
rue de la Rotonde Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73
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English : CONCOURS DE DOUBLETTE FERIA DE BÉZIERS 2026
Doubles tournament for players ages 12 and up; online registration. Food trucks on site.
L’événement CONCOURS DE DOUBLETTE FERIA DE BÉZIERS 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34
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