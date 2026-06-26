Béziers

CONCOURS DE DOUBLETTE FERIA DE BÉZIERS 2026

rue de la Rotonde Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Concours de doublette dès 12 ans, inscription en ligne. Food truck sur place.

Concours de doublette au Plateau des Poètes, ouvert à tous à partir de 12 ans.

3 parties assurées avec 64 équipes maximum.

Un chapeau panama sera offert à tous les participants et une récompense sera délivrée aux finalistes.

Food truck sur place.

Inscription en ligne. .

rue de la Rotonde Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73

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English : CONCOURS DE DOUBLETTE FERIA DE BÉZIERS 2026

Doubles tournament for players ages 12 and up; online registration. Food trucks on site.

L’événement CONCOURS DE DOUBLETTE FERIA DE BÉZIERS 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34