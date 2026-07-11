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AGENDA · Béziers

ASBH VS LEICESTER TIGERS Béziers

vendredi 21 août 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Adresse
avenue des Olympiades
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

ASBH VS LEICESTER TIGERS

avenue des Olympiades Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Le match choc de l’été pour découvrir les nouvelles recrues des Rouge et Bleu face à une référence du rugby anglais.
Les Rouge et Bleu affrontent l’un des clubs les plus prestigieux du rugby anglais à l’occasion d’une rencontre internationale exceptionnelle. Un rendez-vous incontournable pour découvrir le nouvel effectif et retrouver toute la ferveur des grands matchs.
Billetterie en ligne.   .

avenue des Olympiades Béziers 34500 Hérault Occitanie  

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English : ASBH VS LEICESTER TIGERS

The summer’s big match to showcase the Rouge et Bleu’s new recruits against a powerhouse of English rugby.

L’événement ASBH VS LEICESTER TIGERS Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34

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