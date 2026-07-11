ASBH VS LEICESTER TIGERS Béziers
vendredi 21 août 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
ASBH VS LEICESTER TIGERS
avenue des Olympiades Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Le match choc de l’été pour découvrir les nouvelles recrues des Rouge et Bleu face à une référence du rugby anglais.
Les Rouge et Bleu affrontent l’un des clubs les plus prestigieux du rugby anglais à l’occasion d’une rencontre internationale exceptionnelle. Un rendez-vous incontournable pour découvrir le nouvel effectif et retrouver toute la ferveur des grands matchs.
Billetterie en ligne. .
avenue des Olympiades Béziers 34500 Hérault Occitanie
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English : ASBH VS LEICESTER TIGERS
The summer’s big match to showcase the Rouge et Bleu’s new recruits against a powerhouse of English rugby.
L’événement ASBH VS LEICESTER TIGERS Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34
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