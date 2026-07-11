Informations pratiques

Béziers

ASBH VS LEICESTER TIGERS

avenue des Olympiades Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Le match choc de l’été pour découvrir les nouvelles recrues des Rouge et Bleu face à une référence du rugby anglais.

Les Rouge et Bleu affrontent l’un des clubs les plus prestigieux du rugby anglais à l’occasion d’une rencontre internationale exceptionnelle. Un rendez-vous incontournable pour découvrir le nouvel effectif et retrouver toute la ferveur des grands matchs.

Billetterie en ligne. .

avenue des Olympiades Béziers 34500 Hérault Occitanie

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English : ASBH VS LEICESTER TIGERS

The summer’s big match to showcase the Rouge et Bleu’s new recruits against a powerhouse of English rugby.

L’événement ASBH VS LEICESTER TIGERS Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34