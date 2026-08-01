FERIA DE BÉZIERS 2026 A TRAVERS LA VILLE Béziers
mercredi 12 août 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
FERIA DE BÉZIERS 2026 A TRAVERS LA VILLE
Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-12
Evénements diverses de la Feria de Béziers 2026.
MERCREDI 12 AOUT
Banda Mescladis
Pena Lous Camelous
Pena du Languedoc
Pena La Bienvenida
Pena Colada
Orphéon d’Herblay
Barvinok d »Ukraine
JEUDI 13 AOUT
Penas et Bandas
Pena du Languedoc
Pena La Bienvenida
Pena Colada
Banda Suzanne
Orphéon d’Herblay
La Bande à Béziers
Barvinok d’ukraine
VENDREDI 14 AOUT
Banda Mescladis
Pena Lous Camelous
Pena du Languedoc
Pena La Bienvenida
Pena Colada
Banda Suzanne
Orphéon d’Herblay
La Bande à Béziers
Barvinok d’Ukraine
SAMEDI 15 AOUT
Penas et bandas
Banda Mescladis
Pena Lous Camelous
Pena du Languedoc
Pena La Bienvenida
Banda Suzanne
Orphéon d’Herblay
La Bande à Béziers
Barvinok d’Ukraine
DIMANCHE 16 AOUT
11h30 Romeria (Place de la Madeleine, rue Paul Riquet, place du Forum, rue de l’Argenterie, rue de Bonsi, rue Auguste Fabregat, place de la Révolution, Cathédrale Saint-Nazaire)
Bansa Mescladis
Pena Lous Camelous
Pena Colada
Banda Suzanne
Orphéon d’Herblay
Banda Rambal et Sagan .
Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 contact@beziers.fr
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English :
Various events at the 2026 Béziers Feria.
L’événement FERIA DE BÉZIERS 2026 A TRAVERS LA VILLE Béziers a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 ADT34
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