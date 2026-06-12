Béziers

SÉRÉNADE AU CLAIR DE LUNE

route de Pézenas Béziers Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Sérénade au clair de Lune est un concert portant sur les œuvres musicales de Mendelssohn, écoutées au soleil couchant.

Lors du concert Sérénade au clair de Lune les œuvres musicales de Mendelssohn seront interprétées par l’Académie du chœur Sequentiae, dirigée par Mathieu Bonnin.

Soirée d’exception au cours de laquelle vous pourrez profiter d’une ambiance naturelle à couper le souffle, entre château, coucher de soleil et musicalité, de quoi se croire dans un véritable conte de fée !

Un apéritif vous sera offert lors de la soirée. .

route de Pézenas Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

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English : SÉRÉNADE AU CLAIR DE LUNE

Serenade in the Moonlight is a concert of Mendelssohn’s musical works, listened to at sunset.

L’événement SÉRÉNADE AU CLAIR DE LUNE Béziers a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 ADT34