LE LINCEUL DE TURIN Béziers
LE LINCEUL DE TURIN Béziers mercredi 5 août 2026.
Béziers
LE LINCEUL DE TURIN
51 place Saint Jacques Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Le linceul de Turin, signe de notre temps Une rencontre proposée par Patrice Majou autour de ce sujet fascinant, qui traverse les époques et continue de susciter réflexion et intérêt.
A l’occasion des 16e mercredis de l’été, la Pastorale du Tourisme de Béziers vous propose Le linceul de Turin, signe de notre temps Une rencontre proposée par Patrice Majou autour de ce sujet fascinant, qui traverse les époques et continue de susciter réflexion et intérêt. Elle sera suivie d’une demi-heure de méditation chantée et priée. .
51 place Saint Jacques Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 82 34 45 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LE LINCEUL DE TURIN
The Shroud of Turin, a sign of our times : Patrice Majou proposes a meeting on this fascinating subject, which has spanned the ages and continues to provoke reflection and interest.
L’événement LE LINCEUL DE TURIN Béziers a été mis à jour le 2026-06-02 par 34 ADT34
À voir aussi à Béziers (Hérault)
- REQUIEM DE FAURÉ PAR LA CANTARELA Béziers 5 juin 2026
- CERCLE DE CHANTS SACRÉS DU MONDE Béziers 5 juin 2026
- QUATUOR SAISONNIER GALA HOLISTIC DANSE Béziers 5 juin 2026
- SOIRÉE PHILO LA LIBERTÉ DE PARLER MENACÉE ? Béziers 5 juin 2026
- L’AMÉRIQUE AUX ARÈNES Béziers 5 juin 2026