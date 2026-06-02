Béziers

LE LINCEUL DE TURIN

51 place Saint Jacques Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Le linceul de Turin, signe de notre temps Une rencontre proposée par Patrice Majou autour de ce sujet fascinant, qui traverse les époques et continue de susciter réflexion et intérêt.

A l’occasion des 16e mercredis de l’été, la Pastorale du Tourisme de Béziers vous propose Le linceul de Turin, signe de notre temps Une rencontre proposée par Patrice Majou autour de ce sujet fascinant, qui traverse les époques et continue de susciter réflexion et intérêt. Elle sera suivie d’une demi-heure de méditation chantée et priée. .

51 place Saint Jacques Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 82 34 45 55

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English : LE LINCEUL DE TURIN

The Shroud of Turin, a sign of our times : Patrice Majou proposes a meeting on this fascinating subject, which has spanned the ages and continues to provoke reflection and interest.

L’événement LE LINCEUL DE TURIN Béziers a été mis à jour le 2026-06-02 par 34 ADT34