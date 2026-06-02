Béziers

FÊTE DE LA SAINT-JACQUES

51 place Saint Jacques Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

La Fête de la Saint Jacques vous invite à suivre les pas des pèlerins, avec au programme Conférence, musique et célébration.

Une journée placée sous le signe du chemin et du partage avec la Pastorale du Tourisme de Béziers.

Au programme portes ouvertes du gîte Bon Camino , une conférence “En marchant, en cheminant” par Sylvie Terrier, avec un accompagnement musical signé Thierry Terrier, puis une messe en l’église Saint Jacques.

Venez vivre un moment de découverte, de spiritualité et de rencontre, au rythme de la musique. .

51 place Saint Jacques Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 82 34 45 55

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English : FÊTE DE LA SAINT-JACQUES

The Feast of Saint James invites you to follow in the footsteps of the pilgrims, with a program featuring lectures, music and celebrations.

L’événement FÊTE DE LA SAINT-JACQUES Béziers a été mis à jour le 2026-06-02 par 34 ADT34