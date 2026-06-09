DES PEINTURES SUR LES MURS DE NOS ÉGLISES Béziers
DES PEINTURES SUR LES MURS DE NOS ÉGLISES Béziers mercredi 8 juillet 2026.
Béziers
DES PEINTURES SUR LES MURS DE NOS ÉGLISES
51 place Saint Jacques Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Avec Joseph Brémond, partez à la découverte d’un patrimoine riche en couleurs, en histoire et en symboles à travers les peintures de nos églises.
À l’occasion des 16e Mercredis de l’Été, Joseph Brémond vous propose une découverte des peintures qui ornent les murs de nos églises. Un moment à travers un patrimoine riche d’histoire, de couleurs et de symboles, pour mieux comprendre ces œuvres qui racontent la foi, et les traditions. Suivi d’une demi-heure de méditation chantée et priée. .
51 place Saint Jacques Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 82 34 45 55
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English : DES PEINTURES SUR LES MURS DE NOS ÉGLISES
With Joseph Brémond, discover a heritage rich in color, history and symbols through the paintings in our churches.
L’événement DES PEINTURES SUR LES MURS DE NOS ÉGLISES Béziers a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 ADT34
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