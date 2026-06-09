Béziers

DES PEINTURES SUR LES MURS DE NOS ÉGLISES

51 place Saint Jacques Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Avec Joseph Brémond, partez à la découverte d’un patrimoine riche en couleurs, en histoire et en symboles à travers les peintures de nos églises.

À l’occasion des 16e Mercredis de l’Été, Joseph Brémond vous propose une découverte des peintures qui ornent les murs de nos églises. Un moment à travers un patrimoine riche d’histoire, de couleurs et de symboles, pour mieux comprendre ces œuvres qui racontent la foi, et les traditions. Suivi d’une demi-heure de méditation chantée et priée. .

51 place Saint Jacques Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 82 34 45 55

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English : DES PEINTURES SUR LES MURS DE NOS ÉGLISES

With Joseph Brémond, discover a heritage rich in color, history and symbols through the paintings in our churches.

L’événement DES PEINTURES SUR LES MURS DE NOS ÉGLISES Béziers a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 ADT34