Béziers

LES FOLIES GRUSS

1487 route de Narbonne Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-08

Les Folies Gruss à Béziers un spectacle grandiose mêlant chevaux, acrobaties, musique live et émotions pour toute la famille.

Les Folies Gruss font escale à Béziers pour offrir un spectacle grandiose mêlant arts équestres, musique live, danse, acrobaties et performances aériennes.

Dans un univers élégant et spectaculaire, la célèbre famille Gruss entraîne petits et grands dans une expérience immersive unique, portée par des chevaux majestueux, des artistes talentueux et une mise en scène féerique.

Entre tradition et modernité, Les Folies Gruss promettent une soirée inoubliable, riche en émotions, en prouesses et en magie.

– Pré-show à partir de 19h nouvelle carte, ambiance guinguette, cuisine gourmande et surprises artistiques et musicales au coucher du soleil.

– Spectacle à 21h30 une comédie musicale spectaculaire où la famille Gruss mêle arts équestres, acrobaties, humour et musique live, avec 50 chevaux sur scène.

– After-show à 23h après le spectacle, profitez d’un moment privilégié avec les artistes autour d’échanges, photos et autographes pour prolonger la magie de la soirée. .

1487 route de Narbonne Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 90 29 49 49 billetterie@alexis-gruss.com

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English : LES FOLIES GRUSS

Les Folies Gruss in Béziers: a grandiose show combining horses, acrobatics, live music and emotion for the whole family.

L’événement LES FOLIES GRUSS Béziers a été mis à jour le 2026-06-02 par 34 ADT34