Béziers

ATELIER D’ÉCRITURE ÉCRITURE OUBLIÉE

9 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-07-08 2026-08-05

Initiez-vous à la gravure sur plâtre et créez une mystérieuse tablette inspirée des hiéroglyphes et des écritures antiques.

Et si une mystérieuse tablette gravée était découverte lors d’une fouille archéologique ? Inspirés des hiéroglyphes et des écritures antiques, les participants réaliseront un objet original évoquant le temps des rêves lors d’un atelier de gravure sur plâtre.

Animation proposée par Mylène Fritchi-Roux, assistante d’enseignement artistique aux Musées de Béziers.

Réservation obligatoire par téléphone. .

9 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60 musees@beziers.fr

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English : ATELIER D’ÉCRITURE ÉCRITURE OUBLIÉE

Initiate yourself to plaster engraving and create a mysterious tablet inspired by hieroglyphs and ancient scripts.

L’événement ATELIER D’ÉCRITURE ÉCRITURE OUBLIÉE Béziers a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 ADT34