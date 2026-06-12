ATELIER D’ÉCRITURE ÉCRITURE OUBLIÉE Béziers
ATELIER D’ÉCRITURE ÉCRITURE OUBLIÉE Béziers mercredi 8 juillet 2026.
Béziers
ATELIER D’ÉCRITURE ÉCRITURE OUBLIÉE
9 rue du Capus Béziers Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-07-08 2026-08-05
Initiez-vous à la gravure sur plâtre et créez une mystérieuse tablette inspirée des hiéroglyphes et des écritures antiques.
Et si une mystérieuse tablette gravée était découverte lors d’une fouille archéologique ? Inspirés des hiéroglyphes et des écritures antiques, les participants réaliseront un objet original évoquant le temps des rêves lors d’un atelier de gravure sur plâtre.
Animation proposée par Mylène Fritchi-Roux, assistante d’enseignement artistique aux Musées de Béziers.
Réservation obligatoire par téléphone. .
9 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60 musees@beziers.fr
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English : ATELIER D’ÉCRITURE ÉCRITURE OUBLIÉE
Initiate yourself to plaster engraving and create a mysterious tablet inspired by hieroglyphs and ancient scripts.
L’événement ATELIER D’ÉCRITURE ÉCRITURE OUBLIÉE Béziers a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 ADT34
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