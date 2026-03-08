BÉZIERS EN OC L’HÔTEL DE VILLE Béziers
BÉZIERS EN OC L’HÔTEL DE VILLE
place Gabriel Péri Béziers Hérault
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
2026-07-08
Découvrez l’Hôtel de Ville à travers l’analyse architecturale de son beffroi et laissez-vous conter l’histoire de la cité à travers les peintures de la salle du conseil. Visite bilingue occitan/français, ouverte à tous.
Découvrez l’Hôtel de Ville à travers l’analyse architecturale de son beffroi et laissez-vous conter l’histoire de la cité à travers les peintures de la salle du conseil.
Visite bilingue en occitan/français, ouverte à tous.
Réservation obligatoire pas de billetterie sur place. .
place Gabriel Péri Béziers 34500 Hérault Occitanie
English :
Discover the Hôtel de Ville through an architectural analysis of its belfry, and learn about the history of the town through the paintings in the council chamber. Bilingual tour in Occitan and French, open to all.
