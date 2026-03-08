BÉZIERS EN OC L’HÔTEL DE VILLE Béziers

BÉZIERS EN OC L’HÔTEL DE VILLE

place Gabriel Péri Béziers Hérault

Découvrez l’Hôtel de Ville à travers l’analyse architecturale de son beffroi et laissez-vous conter l’histoire de la cité à travers les peintures de la salle du conseil.

Visite bilingue en occitan/français, ouverte à tous.

Réservation obligatoire pas de billetterie sur place. .

Discover the Hôtel de Ville through an architectural analysis of its belfry, and learn about the history of the town through the paintings in the council chamber. Bilingual tour in Occitan and French, open to all.

