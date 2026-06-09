Béziers

TORO PISCINE AUX ARÈNES

avenue Emile Claparède Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-08

Toro Piscine aux Arènes de Béziers jeux, vachettes, défis, piscine et ambiance feria pour des soirées d’été conviviales.

Tous les mercredis de juillet et août, les Arènes de Béziers accueillent un toro Piscine, le rendez-vous incontournable et festif de l’été.

Dans une ambiance conviviale et familiale, profitez d’une soirée rythmée par les vachettes, les jeux en piste, les défis, les plongeons dans la piscine et les éclats de rire, le tout au son de la musique et des animations.

Participation du public, ambiance feria, bar et restauration sur place tous les ingrédients sont réunis pour vivre une soirée estivale typiquement sudiste entre amis ou en famille. .

avenue Emile Claparède Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 76 13 45

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English : TORO PISCINE AUX ARÈNES

Toro Piscine at the Béziers Arena: games, cowboys, challenges, swimming pool and feria atmosphere for convivial summer evenings.

L’événement TORO PISCINE AUX ARÈNES Béziers a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 ADT34