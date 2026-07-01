GRANDE BRADERIE Béziers
vendredi 24 juillet 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
GRANDE BRADERIE
Rues du centre-ville Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-24
Profitez de la grande braderie dans les rues du centre-ville pour faire de bonnes affaires !
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Rues du centre-ville Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 contact@beziers.fr
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English : GRANDE BRADERIE
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L’événement GRANDE BRADERIE Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34
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