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AGENDA · Béziers

GRANDE BRADERIE Béziers

vendredi 24 juillet 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Adresse
Rues du centre-ville
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

GRANDE BRADERIE

Rues du centre-ville Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-24

Profitez de la grande braderie dans les rues du centre-ville pour faire de bonnes affaires !
Profitez de la grande braderie dans les rues du centre-ville pour faire de bonnes affaires !   .

Rues du centre-ville Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73  contact@beziers.fr

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English : GRANDE BRADERIE

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L’événement GRANDE BRADERIE Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34

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