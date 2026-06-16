ATELIER PETIT THÉÂTRE D’ÉMOTIONS Béziers
ATELIER PETIT THÉÂTRE D’ÉMOTIONS Béziers mercredi 15 juillet 2026.
Béziers
ATELIER PETIT THÉÂTRE D’ÉMOTIONS
9 rue du Capus Béziers Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-19
Initiez-vous au modelage sur argile et créez un visage expressif en jouant avec les volumes, les reliefs et les émotions.
Comment donner vie à un visage en sculpture ? À travers le modelage de l’argile, les participants apprendront à travailler les volumes, les reliefs et les expressions pour transmettre émotions et sentiments. Un atelier créatif pour explorer l’art du portrait sculpté.
Avec Mylène Fritchi-Roux, assistante d’enseignement artistique aux Musées de Béziers.
Réservation obligatoire .
9 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60 musees@beziers.fr
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English : ATELIER PETIT THÉÂTRE D’ÉMOTIONS
Initiate yourself to clay modeling and create an expressive face by playing with volumes, reliefs and emotions.
L’événement ATELIER PETIT THÉÂTRE D’ÉMOTIONS Béziers a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 ADT34
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