SOIRÉE PROJECT RESCUE OCEAN AVEC MAEVA CARTER Route de Bédarieux Béziers

Béziers

SOIRÉE PROJECT RESCUE OCEAN AVEC MAEVA CARTER

Route de Bédarieux 2505 chemin rural 10 Béziers Hérault

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Célébrez avec nous les 11 ans de Project Rescue Ocean et bientôt 1 million de kilos de déchets collectés. DJ, animations, tombola et convivialité une soirée engagée pour soutenir nos actions.

Depuis 11 ans, Project Rescue Ocean agit pour sensibiliser, mobiliser et protéger l’environnement.

Née à Béziers, notre ONG est aujourd’hui présente en France et à l’international grâce à l’engagement de milliers de bénévoles.

À l’occasion de nos 11 ans et du cap symbolique du million de kilos de déchets collectés, nous vous invitons à une grande soirée à la Guinguette du Roy.

Au programme

DJ sets, retransmission des matchs sur écran géant, animations, tombola, cadeaux, Happy Hour et restauration.

Cette soirée sera aussi l’occasion de rencontrer notre équipe, découvrir nos projets et soutenir concrètement nos actions.

Réservation conseillée. .

Route de Bédarieux 2505 chemin rural 10 Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 69 61 98 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us in celebrating Project Rescue Ocean’s 11th anniversary and the upcoming milestone of 1 million kilos of collected waste. DJs, entertainment, a raffle, and a friendly atmosphere: an evening dedicated to supporting our efforts.

L’événement SOIRÉE PROJECT RESCUE OCEAN AVEC MAEVA CARTER Béziers a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 ADT34