Béziers

ATELIER VIE SILENCIEUSE

9 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-26

Créez votre nature morte en vous inspirant des artistes d’hier et d’aujourd’hui lors d’un atelier de dessin et collage.

De l’Égypte antique aux artistes contemporains, la nature morte traverse les siècles et les styles. Inspirés par ces œuvres, les participants réaliseront leur propre composition lors d’un atelier mêlant dessin et collage.

Avec Mylène Fritchi-Roux, assistante d’enseignement artistique aux Musées de Béziers.

Réservation obligatoire .

9 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60 musees@beziers.fr

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English : ATELIER VIE SILENCIEUSE

Create your own still life inspired by artists past and present in a drawing and collage workshop.

L’événement ATELIER VIE SILENCIEUSE Béziers a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 ADT34