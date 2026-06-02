Béziers

CHOEUR SOL LA TI DO

51 place Saint Jacques Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

La Pastorale du Tourisme de Béziers vous invite à vivre une soirée pleine d’émotion avec le Chœur Sol La Ti Do, dirigé par Michel Vallat.

La Pastorale du Tourisme de Béziers vous invite à vivre un moment d’exception avec le Chœur Sol La Ti Do, dirigé par Michel Vallat. Une soirée placée sous le signe de la musique, de l’émotion et de la convivialité. Un rendez-vous à ne pas manquer, pour laisser la musique illuminer vos mercredis d’été. Ce moment sera suivi d’une demi-heure de méditation chantée et priée. .

51 place Saint Jacques Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 82 34 45 55

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English : CHOEUR SOL LA TI DO

The Pastorale du Tourisme de Béziers invites you to enjoy an emotional evening with the Ch?ur Sol La Ti Do, directed by Michel Vallat.

L’événement CHOEUR SOL LA TI DO Béziers a été mis à jour le 2026-06-02 par 34 ADT34