Béziers

CONCERT KLASSIK OPÉRACONTÉ LES NOCES DE FIGARO

10 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

La saison Klassik des Ostals et de Compagnie Épicurieuse revisite avec humour et musique Le Mariage de Figaro pour tous les publics.

La Compagnie Épicurieuse et Les Ostals présentent la saison Klassik qui mêlent musique classique, théâtre et expériences.

La Compagnie Epicurieuse, fondée par Maud le Bourdonnec et Michaël Seigle à Béziers, créé des spectacles musicaux immersifs où se mélangent recherche de l’excellence, volonté de briser les lignes et sens de l’humour. Les Ostals, jolies maisons d’histoires de Béziers, se font un plaisir d’accueillir ces créateurs joyeux et ambitieux qui inventent demain.

Dans la suite du Barbier de Séville , les Ostals sont ravis d’accueillir un nouvel opéra raconté de façon décalée et désopilante, pour tous les publics.

Mozart crée cet opéra en 1793 sur un livret italien de Da Ponte, s’inspirant de la fameuse comédie de Beaumarchais Le mariage de Figaro .

Distribution

– Camille Lebreton, comédienne

– Boris Kapfer, flûte traversière

– Michaël Seigle, violon .

10 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Klassik season of Les Ostals and Compagnie Épicurieuse revisits The Marriage of Figaro with humor and music for all audiences.

L’événement CONCERT KLASSIK OPÉRACONTÉ LES NOCES DE FIGARO Béziers a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 ADT34