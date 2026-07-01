Informations pratiques

Béziers

VENTE EXCEPTIONNELLE DE TABLEAUX D’ARTISTES

9 rue de l’Argenterie Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-31

Vente exceptionnelle de peintures et lithographies signées par de grands artistes. Une belle occasion pour les amateurs d’art et collectionneurs.

Pendant quelques semaines, l’Espace Sauvard accueille une vente exceptionnelle, issue de la collection d’une galerie d’art ayant cessé son activité. Peintures, toiles et lithographies signées par des artistes tels que Pierre Soulages, Takashi Murakami, Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, Henri Goetz, Jean Miotte et de nombreux autres, seront proposés à la vente. Une opportunité d’acquérir une œuvre originale ou d’enrichir votre collection dans une ambiance conviviale. Tous les amateurs d’art sont les bienvenus ! .

9 rue de l’Argenterie Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 7 80 97 45 47

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English : VENTE EXCEPTIONNELLE DE TABLEAUX D’ARTISTES

A special sale of paintings and lithographs signed by renowned artists. A wonderful opportunity for art lovers and collectors.

L’événement VENTE EXCEPTIONNELLE DE TABLEAUX D’ARTISTES Béziers a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34