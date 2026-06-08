FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN DJ SET RPH SOUND SYSTEM ROOTS I VORIES & AXEL SAVAGE Béziers

Béziers

FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN DJ SET RPH SOUND SYSTEM ROOTS I VORIES & AXEL SAVAGE

Route de Vendres Béziers Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

RPH Sound System, un DJ Set de Roots-I-Vories & Axel Savage Un anniversaire spécial avec du matériel et des sets uniques !

Dub & Jungle

Pour marquer cet anniversaire, le RPH Sound System investit la scène avec trois artiste invités pour une expérience unique autours du dub, du roots et de la jungle.

Elevé au son du reggae roots et du dub UK, Roots-I-Vories manie la musique comme un langage. Entre vinyles, dubaplates et bass puissantes, il construit des sets immersifs où se mêlent classic roots et productions UK. Aujourd’hui en solo, il développe un sound system au service d’une musique engagée portée par une cutlture bass transmise de crew en crew.

Formée à Londres au coeur du quartier de Brixton, Miss Magoo (qui joue à 19h) a construit son identité comme vinyle selector reggae, faisant vibrer les dancefloors pendant plus de dix ans. Aujourd’hui installée près de Montpellier, elle élargit les sets avec une sélection électique mêlant disco, soul, hip-hop et house, des classiques aux pépites. Entre plages, clubs et évènements, elle distille une énergie solaire et un groove irrésistible.

DJ, programmateur et technicien à Radio Pays d’Hérault, Axel Savage est un acteur clé de la scène sound system locale. Après avoir fait vibrer Amsterdam avec ses soirées BAM BAM, il revient en terre héraultaise avec ses caissons fabriqués maison. Ses sets mêlent jungle, dubstep et dancehall dans une énergie brute et engagée. A la croisée des cultures sound system, il fait du RPH Soudsystem un moment résolument vibrant ! .

Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32 contact@herault-culture.fr

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English : FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN DJ SET RPH SOUND SYSTEM ROOTS I VORIES & AXEL SAVAGE

RPH Sound System, a DJ Set by Roots-I-Vories & Axel Savage: A special anniversary with unique equipment and sets!

L’événement FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN DJ SET RPH SOUND SYSTEM ROOTS I VORIES & AXEL SAVAGE Béziers a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 ADT34