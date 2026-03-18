FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN QUEEN OMEGA & THE ROYAL SOULS Route de Vendres Béziers

FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN QUEEN OMEGA & THE ROYAL SOULS

Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Festival Les Nuits de Bayssan #3

Tout public

Figure incontournable du reggae international, la chanteuse Trinidadienne Queen Omega s’impose comme l’une des voix les plus puissantes de la scène world-reggae. Révélée au grand public par le succès mondial de No Love Dubplate, salué jusqu’à Snoop Dogg et Dr Dre, elle confirme avec Freedom Legacy un univers riche dans lequel elle chante ses luttes pour la liberté et l’indépendance des femmes, avec des textes militants et porteurs d’espoir pour les nouvelles générations. Accompagnée de The Royal Souls, elle déploie sur scène une énergie rare, mêlant reggae, dancehall, soul et influences caribéennes. Entre chants habités et puissance vocale, ses performances vibrent d’authenticité et de spiritualité. Un concert fédérateur, porté par une artiste majeure, libre et inspirée. .

Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers 34500 Hérault Occitanie

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Festival Les Nuits de Bayssan #3

All audiences

L’événement FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN QUEEN OMEGA & THE ROYAL SOULS Béziers a été mis à jour le 2026-03-13 par 34 SCENE DE BAYSSAN