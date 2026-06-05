Béziers

ARCADIA POÈMES ET CHANSONS

51 place Saint-Jacques Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Venez profiter d’une soirée musicale et poétique, à l’occasion des 16e mercredis de l’été organisés par la Pastorale du Tourisme de Béziers.

A l’occasion des 16e mercredis de l’été à l’Eglise Saint-Jacques, la Pastorale du Tourisme de Béziers organise une soirée Arcadia poésies et chansons sur le thème de la Liberté, suivie d’une demi-heure de méditation chantée et priée. .

51 place Saint-Jacques Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 82 34 45 55

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English : ARCADIA POÈMES ET CHANSONS

Come and enjoy a musical and poetic evening, on the occasion of the 16th Wednesdays of Summer organized by the Pastorale du Tourisme de Béziers.

L’événement ARCADIA POÈMES ET CHANSONS Béziers a été mis à jour le 2026-06-02 par 34 ADT34