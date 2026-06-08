Béziers

FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN CONCERT QUEEN OMEGA THE ROYAL SOULS

Route de Vendres Béziers Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Un concert de Queen Omega & The Royal Souls un chant qui fait voyager et une voix porteuse d’inspiration.

Figure incontournable du reggae international, la chanteuse Trinidadienne Queen Omega s’impose comme l’une des voix les plus puissantes de la scène world-reggae,. Révélée au grand public par le succès mondial de No Love Dubplate , salué jusqu’à Snoop Dogg et Dr Dre, elle confirme avec Freedom Legacy un univers riche dans lequel elle chante ses luttes pour la liberté et l’indépendance des femmes, avec des textes militants et porteurs d’espoir pour les nouvelles générations.

Accompagnée de The Royal Souls, elle déploie sur scène une énergie rare, mêlant reggae, dancehall, soul et influences caribéennes. Entre chants habités et puissance vocale, ses performances vibrent de spiritualité. Un concert fédérateur, porté par une artiste majeure, libre et inspirée. .

Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32 contact@herault-culture.fr

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English : FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN CONCERT QUEEN OMEGA THE ROYAL SOULS

A concert by Queen Omega & The Royal Souls: vocals that take you on a journey and a voice that inspires.

L’événement FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN CONCERT QUEEN OMEGA THE ROYAL SOULS Béziers a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 ADT34