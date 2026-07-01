BEZIERS DANCE CAMP Béziers
samedi 25 juillet 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
BEZIERS DANCE CAMP
29 avenue Saint Saëns Béziers Hérault
Tarif : 38 – 38 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
Que vous soyez passionnés de danse ou amateurs, venez vivre un week-end unique aux côtés de professeurs d’exception, lors du Beziers Dance Camp, organisé par l’école de danse ADAJ.
Pendant deux jours, les danseurs auront l’opportunité de vivre une expérience riche, intense et inspirante, tournée vers le partage, la découverte et le plaisir de danser.
Pour cette première édition, vous aurez la chance d’être accompagnés par Clara Belenus, Christophe Licata et Delphine Lemaître, des professeurs et chorégraphes reconnus qui viennent spécialement de Paris et des plateaux télévisés de TF1 pour partager leur expérience et leur passion. Ils proposeront différents cours offrant aux participants un cadre exceptionnel pour ce week-end de danse. Différents niveaux seront proposés dans toutes les matières.
Au programme theater jazz, technique Horton, street jazz et danse latine solo qui permettra aux danseurs de découvrir ou d’approfondir plusieurs styles dans un même week-end. .
29 avenue Saint Saëns Béziers 34500 Hérault Occitanie
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English : BEZIERS DANCE CAMP
Whether you’re a dance enthusiast or just a casual fan, come experience a unique weekend alongside exceptional instructors at the Béziers Dance Camp, organized by the ADAJ Dance School.
L’événement BEZIERS DANCE CAMP Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34
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