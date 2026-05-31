Béziers

EXPOSITION LES MARQUES DU TEMPS

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-07-24

Prenez le temps de participer à cette exposition sur la relativité du temps.

Le temps, obsession humaine, se gagne et se perd. Il est allié, excuse, mais aussi défi. Cette exposition propose, au-delà des œuvres, une réflexion sur la relativité du temps, pour finalement le laisser faire son œuvre. La technique est mixte, l’esprit upcycling. Les créations prennent forme sur tapis, foulards, volets ou affiches usées, à partir d’encres, d’épices, de matières résiduelles, de maquillages et de souvenirs de voyage. Tout public .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English : EXPOSITION LES MARQUES DU TEMPS

Take the time to take part in this exhibition on the relativity of time.

L’événement EXPOSITION LES MARQUES DU TEMPS Béziers a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 ADT34