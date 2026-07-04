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AGENDA · Béziers

CERCLE DE CHANTS SACRÉS DU MONDE Béziers

vendredi 7 août 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Adresse
27 rue de Tolbiac
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif
15 15 15

Béziers

CERCLE DE CHANTS SACRÉS DU MONDE

27 rue de Tolbiac Béziers Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Les Cercles de Chants, ouverts à tous, vous font du bien et permettent de créer ensemble chants thérapeutiques, sacrés et du monde, dans la joie et la bienveillance.
Les Cercles de Chants, ouverts à tous, vous font du bien et permettent de créer ensemble chants thérapeutiques, sacrés et du monde, dans la joie et la bienveillance.   .

27 rue de Tolbiac Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 95 36 11 39 

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English :

The Singing Circles, open to all, are good for you and allow you to create together: therapeutic, sacred and world songs, in a spirit of joy and benevolence.

L’événement CERCLE DE CHANTS SACRÉS DU MONDE Béziers a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34

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