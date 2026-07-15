AVANT-PREMIÈRE DU FILM LA NIRVANA 316 centre commercial Polygone Béziers

Informations pratiques

Béziers

AVANT-PREMIÈRE DU FILM LA NIRVANA

316 centre commercial Polygone 3 carrefour de l’Hours Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

À l’occasion du film La Nirvana , l’équipe du film viendra à la rencontre du public biterrois, lors d’une séance exceptionnelle organisée au sein du Kinépolis.

Le film raconte l’histoire de Jean, un agriculteur en faillite, qui croule sous les dettes, les huissiers… et la solitude, depuis que Sylvie l’a largué. Un soir, lorsqu’il s’apprête à commettre l’irréparable dans sa grange, un miracle lui tombe littéralement dessus Foued, un jeune de cité en cavale, encastre son 4×4 rempli de drogue dans le mur de sa grange, lui sauvant la vie… par accident. Mais quand Jean, paniqué par la police qui rôde, brûle la voiture et sans le savoir la cargaison avec… les deux hommes se retrouvent piégés l’un risque de perdre sa ferme et ses bêtes, l’autre sa tête. Pour rembourser la dette de Foued et sauver la ferme de Jean, ils décident de faire ce qu’aucun des deux n’aurait imaginé cultiver du cannabis bio , discrètement, au milieu des chèvres et des champs. .

316 centre commercial Polygone 3 carrefour de l’Hours Béziers 34500 Hérault Occitanie

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English :

%C0 To mark the release of the film La Nirvana, the %E9film crew will %E0meet with the Béziers audience during a special screening organized at Kin%E9polis.

L’événement AVANT-PREMIÈRE DU FILM LA NIRVANA Béziers a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 ADT34