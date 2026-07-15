Informations pratiques

Béziers

FERIA DE BÉZIERS MATCH DE LA FERIA ASBH/NARBONNE

avenue des Olympiades Béziers Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Le traditionnel derby face au Racing Club Narbonnais lance la Feria. Billetterie en ligne.

Pour lancer les festivités de la Feria comme il se doit, retrouvez le traditionnel derby face au Racing Club Narbonnais et venez soutenir les Rouge et Bleu à l’occasion de leur première sortie à domicile de la saison. Billetterie en ligne. .

avenue des Olympiades Béziers 34500 Hérault Occitanie

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English :

The traditional derby against Racing Club Narbonnais kicks off the Feria. Buy tickets online.

L’événement FERIA DE BÉZIERS MATCH DE LA FERIA ASBH/NARBONNE Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34