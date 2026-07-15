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AGENDA · Béziers

FERIA DE BÉZIERS MATCH DE LA FERIA ASBH/NARBONNE Béziers

mardi 11 août 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Adresse
avenue des Olympiades
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif
10 10

Béziers

FERIA DE BÉZIERS MATCH DE LA FERIA ASBH/NARBONNE

avenue des Olympiades Béziers Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Le traditionnel derby face au Racing Club Narbonnais lance la Feria. Billetterie en ligne.
Pour lancer les festivités de la Feria comme il se doit, retrouvez le traditionnel derby face au Racing Club Narbonnais et venez soutenir les Rouge et Bleu à l’occasion de leur première sortie à domicile de la saison. Billetterie en ligne.   .

avenue des Olympiades Béziers 34500 Hérault Occitanie  

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English :

The traditional derby against Racing Club Narbonnais kicks off the Feria. Buy tickets online.

L’événement FERIA DE BÉZIERS MATCH DE LA FERIA ASBH/NARBONNE Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34

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