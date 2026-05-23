ROSSIGNOLS ! Béziers

Béziers

ROSSIGNOLS !

1 chemin de Halage du Port Neuf Béziers Hérault

Tarif : 165 – 165 – 165 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-07

Sous les étoiles, Maison Jullian accueille Natalie Dessay, Johnny Rasse et Shani Diluka pour deux dîners-concerts poétiques entre musique, nature et gastronomie.

Maison Jullian vous invite à vivre deux soirées d’exception sous les étoiles, les 7 et 8 août à partir de 20h.

Avec Rossignols ! , laissez-vous emporter dans un univers singulier où la musique classique dialogue avec la nature, pour un concert aussi poétique qu’inattendu dans le jardin à l’anglaise de Maison Jullian.

Une véritable poésie à ciel ouvert !

À la croisée des chemins de l’enfance et de l’émerveillement, deux rossignols se rencontrent, portés par les plus grands compositeurs. La légendaire Natalie Dessay, rossignol de la scène lyrique, rencontre les trilles d’un chanteur d’oiseaux unique, Johnny Rasse, venu des chemins de migration de la baie de Somme.

En trait d’union, presque comme un ciel de passage, le piano de Shani Diluka— également conceptrice du programme — enveloppe ce dialogue inédit, où se mêlent amour, poésie, humour et espoir. Les pinsons des arbres, merles noirs, fauvettes ou goélands chantés par Johnny Rasse répondent aux paysages de Grieg, Brahms, Berg, Ravel, de la mélodie française aux œuvres du XXIe siècle qui leur rendent hommage. Autant de tableaux que l’on traverse comme des paysages vivants, ponctués par les poèmes de Lamartine et Prévert.

Au programme de la soirée

Deux dîners-concerts exclusifs et intimistes, où l’émotion des grandes œuvres du répertoire classique s’accorde à la finesse d’une gastronomie raffinée, imaginée par le chef Charles Teboul et ses équipes. Une invitation à un véritable voyage sensoriel, entre intensité musicale et plaisirs de la table.

Mélomane averti ou simplement en quête d’une soirée hors du temps, soyez au rendez-vous de ce qui s’annonce comme un moment rare et précieux.

Rendez-vous dans le cadre enchanteur du parc de Maison Jullian, à Béziers, pour une première artistique aussi immersive qu’inoubliable. .

1 chemin de Halage du Port Neuf Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 16 13 33 48 info@maisonjullian.com

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English : ROSSIGNOLS !

Under the stars, Maison Jullian welcomes Natalie Dessay, Johnny Rasse and Shani Diluka for two poetic dinner-concerts combining music, nature and gastronomy.

L’événement ROSSIGNOLS ! Béziers a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 ADT34