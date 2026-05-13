Béziers

L’ARCHÉTYPE DU FORGERON DANS L’IMAGINAIRE COLLECTIF

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Une conférence sur le forgeron médiéval, entre société, légendes et symbolique de la matière.

Cette conférence explore la figure du forgeron au Moyen Âge, son rôle dans la société, les contes et légendes, ainsi que la symbolique liée à la transformation de la matière et l’image qu’il véhicule encore aujourd’hui.

par Léah Thomas-Bion, agence Callianthus. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A conference on the medieval blacksmith, between society, legends and the symbolism of the material.

L’événement L’ARCHÉTYPE DU FORGERON DANS L’IMAGINAIRE COLLECTIF Béziers a été mis à jour le 2026-05-13 par 34 ADT34