Béziers

SÉRÉNADE AU CLAIR DE LUNE

place des Albigeois Béziers Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Sérénade au clair de Lune est un concert portant sur les oeuvres musicales de Mendelssohn, écoutés au soleil couchant.

Lors du concert Sérénades au clair de Lune les oeuvres musicales de Mendelssohn seront interprétées par L’académie du chœur Sequentiae, dirigée par Mathieu Bonnin.

Une soirée avec un décors à en couper le souffle au Cloître de la cathédrale Saint Nazaire, chorale et orchestre sur un lieux chargé d’histoire au soleil couchant, une véritable poésie vivante. .

place des Albigeois Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

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English : SÉRÉNADE AU CLAIR DE LUNE

Serenade in the Moonlight is a concert of Mendelssohn’s musical works, heard in the setting sun.

L’événement SÉRÉNADE AU CLAIR DE LUNE Béziers a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 ADT34