AU-DELÀ DE L’APPARAT Béziers
mardi 4 août 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
AU-DELÀ DE L’APPARAT
44 bis Allées Paul Riquet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-08-04
Morgan Mirocolo revisite l’habit de lumière à travers une exposition photographique entre tradition, identité et modernité.
Au XXIᵉ siècle, de jeunes hommes endossent encore l’habit de lumière, ce costume à la fois somptueux, raffiné et chargé de symboles. Véritable seconde peau, il marque une transformation progressive qui dépasse le simple vêtement pour relever du rituel. Entre profane et sacré, cet habit métamorphose celui qui le porte en une figure héroïque et mythologique, à l’image de Thésée affrontant le Minotaure.
Dans cette réflexion sur l’identité et la tradition, Morgan Mirocolo revisite les codes culturels régionaux avec un regard personnel et contemporain. À travers son travail photographique, il s’intéresse au torero moderne, héritier d’une culture ancestrale, dont il détourne les symboles pour interroger notre époque et notre quête de sens. Au-delà de l’apparat, ses images révèlent un personnage fascinant, porteur d’une mémoire collective et d’une réflexion universelle sur la condition humaine. .
44 bis Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 22 89 34 maisonregion.herault@laregion.fr
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English : AU-DELÀ DE L’APPARAT
Morgan Mirocolo reimagines the garment of light through a photography exhibition that explores tradition, identity, and modernity.
L’événement AU-DELÀ DE L’APPARAT Béziers a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 ADT34
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