SOIRÉE LA BLANCHE BÉZIERS PLAGE Route de Bédarieux Béziers
vendredi 31 juillet 2026 · Route de Bédarieux · Béziers
Informations pratiques
Béziers
SOIRÉE LA BLANCHE BÉZIERS PLAGE
Route de Bédarieux 2505 chemin rural 10 Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Enfilez votre plus belle tenue blanche et rejoignez-nous pour La Blanche , une soirée festive et conviviale !
Plongez dans l’univers de La Blanche à Béziers Plage ! Venez profiter d’un afterwork convivial avec happy hours avec bière et brochettes offertes de 17h à 19h, avant de laisser place à une ambiance 100 % festive. De 17h à 20h30, profitez de l’inauguration des nouveaux bars. Pour faire monter l’énergie tout au long de la soirée, La Daronne prendra les platines, avec un set qui vous fera danser jusqu’au bout de la nuit. Dress code blanc pour une soirée placée sous le signe de la bonne humeur, du partage et de la fête ! .
Route de Bédarieux 2505 chemin rural 10 Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 69 61 98 96 reservations@beziersplage.fr
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English :
Put on your best white outfit and join us for La Blanche, a festive and fun-filled evening!
L’événement SOIRÉE LA BLANCHE BÉZIERS PLAGE Béziers a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 ADT34
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