FERIA DE BÉZIERS 2026 LES OSTALS Béziers
mercredi 12 août 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
FERIA DE BÉZIERS 2026 LES OSTALS
10 rue du Capus Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-12
Exposition collective de quatre artistes maestros, concerts, DJs, messe sévillane et tertulia. Restauration sur place.
Pour la Feria de Béziers, les Ostals vous proposent des animations tout public dans un lieu d’exception !
Au programme
Mercredi 12 août
– à partir de 18h vernissage de l’exposition Nuestra Gente Lo Primero réunissant 4 artistes maestros pour une exposition collective unique
Swan Soto, Sébastien Castella, Jonathan Veyrunes, Revilla.
– 21h DJ Jeanba pour un vinyle set
Jeudi 13 août
– 13h concert de Elie Reilles (gipsy pop)
– 15h DJ Horma
– 21h DJ STV
Exposition Nuestra Gente Lo Primero
Vendredi 14 août
– 13h concert de Elie Reilles (gipsy pop)
– 15h DJ Horma
– 21h DJ Alex.V
Exposition Nuestra Gente Lo Primero
Samedi 15 août
L’Andalousie s’installe aux Ostals
– 13h Carinos musical (flamenco pop)
– 14h Tertulia Toros y vinos (café littéraire)
– 15h DJ Mads
– 21h DJ Mads
– 00h Messe sévillane
Exposition Nuestra Gente Lo Primero
Dimanche 16 août
– 13h Carinos musical (flamenco pop)
– 15h DJ Horma
– 21h30 Tertulia Toros y vinos (café littéraire)
– 22h soirée glow (Axel, Chab et guests)
Exposition Nuestra Gente Lo Primero
Les Ostals vous proposent également un espace restauration pour profiter au maximum de l’expérience ! .
10 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 7 57 80 57 80 hello@lesostals.com
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English :
Group exhibition featuring four master artists, concerts, DJs, a Sevillian mass, and a tertulia. Food available on site.
L’événement FERIA DE BÉZIERS 2026 LES OSTALS Béziers a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 ADT34
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