Informations pratiques

Béziers

FERIA DE BÉZIERS 2026 LES OSTALS

10 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-12

Exposition collective de quatre artistes maestros, concerts, DJs, messe sévillane et tertulia. Restauration sur place.

Pour la Feria de Béziers, les Ostals vous proposent des animations tout public dans un lieu d’exception !

Au programme

Mercredi 12 août

– à partir de 18h vernissage de l’exposition Nuestra Gente Lo Primero réunissant 4 artistes maestros pour une exposition collective unique

Swan Soto, Sébastien Castella, Jonathan Veyrunes, Revilla.

– 21h DJ Jeanba pour un vinyle set

Jeudi 13 août

– 13h concert de Elie Reilles (gipsy pop)

– 15h DJ Horma

– 21h DJ STV

Exposition Nuestra Gente Lo Primero

Vendredi 14 août

– 13h concert de Elie Reilles (gipsy pop)

– 15h DJ Horma

– 21h DJ Alex.V

Exposition Nuestra Gente Lo Primero

Samedi 15 août

L’Andalousie s’installe aux Ostals

– 13h Carinos musical (flamenco pop)

– 14h Tertulia Toros y vinos (café littéraire)

– 15h DJ Mads

– 21h DJ Mads

– 00h Messe sévillane

Exposition Nuestra Gente Lo Primero

Dimanche 16 août

– 13h Carinos musical (flamenco pop)

– 15h DJ Horma

– 21h30 Tertulia Toros y vinos (café littéraire)

– 22h soirée glow (Axel, Chab et guests)

Exposition Nuestra Gente Lo Primero

Les Ostals vous proposent également un espace restauration pour profiter au maximum de l’expérience ! .

10 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 7 57 80 57 80 hello@lesostals.com

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English :

Group exhibition featuring four master artists, concerts, DJs, a Sevillian mass, and a tertulia. Food available on site.

L’événement FERIA DE BÉZIERS 2026 LES OSTALS Béziers a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 ADT34