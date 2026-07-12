FERIA DE BÉZIERS 2026 LES ARÈNES DE BÉZIERS Béziers
mercredi 12 août 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
FERIA DE BÉZIERS 2026 LES ARÈNES DE BÉZIERS
avenue Emile Claparède Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-12
Au programme corrida, novillada, toro piscines et spectacles !
Durant la Feria de Béziers, les Arènes s’imposent comme le lieu incontournable pour vivre les grands rendez-vous de la tauromachie et des spectacles à fortes sensations.
Au programme:
Mercredi 12 août
– 19h procession de la Vierge avec la Lyre Biterroise (départ boulevard Ernest Perréal, avenue Emile Claparède, Arènes)
– 19h30: messe avec les penas et les bandas
– 20h45 défilé inaugural avec les chars géants
Jeudi 13 août
– 11h tienta
– 18h corrida
– 21h45 toro piscine
Vendredi 14 août
– 11h novillada sans picador
– 18h corrida
– 21h45 toro mousse
Samedi 15 août
– 11h novillada sans picador
– 18h corrida
– 21h45 olympiades
Dimanche 16 août
– 11h novillada piquée du Tastevin d’Argent
– 18h corrida
– 21h45 grand concert des penas et des bandas avec le Chœur des Hommes et des invités. Remise du prix du concours des penas et bandas, suivi d’un toro de fuego. .
avenue Emile Claparède Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 76 13 45
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English :
On the program: bullfights, novilladas, bull-in-the-pool events, and shows!
L’événement FERIA DE BÉZIERS 2026 LES ARÈNES DE BÉZIERS Béziers a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 ADT34
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