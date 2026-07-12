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AGENDA · Béziers

FERIA DE BÉZIERS 2026 LES ARÈNES DE BÉZIERS Béziers

mercredi 12 août 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Adresse
avenue Emile Claparède
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

FERIA DE BÉZIERS 2026 LES ARÈNES DE BÉZIERS

avenue Emile Claparède Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-12

Au programme corrida, novillada, toro piscines et spectacles !
Durant la Feria de Béziers, les Arènes s’imposent comme le lieu incontournable pour vivre les grands rendez-vous de la tauromachie et des spectacles à fortes sensations.

Au programme:

Mercredi 12 août
– 19h procession de la Vierge avec la Lyre Biterroise (départ boulevard Ernest Perréal, avenue Emile Claparède, Arènes)
– 19h30: messe avec les penas et les bandas
– 20h45 défilé inaugural avec les chars géants

Jeudi 13 août
– 11h tienta
– 18h corrida
– 21h45 toro piscine

Vendredi 14 août
– 11h novillada sans picador
– 18h corrida
– 21h45 toro mousse

Samedi 15 août
– 11h novillada sans picador
– 18h corrida
– 21h45 olympiades

Dimanche 16 août
– 11h novillada piquée du Tastevin d’Argent
– 18h corrida
– 21h45 grand concert des penas et des bandas avec le Chœur des Hommes et des invités. Remise du prix du concours des penas et bandas, suivi d’un toro de fuego.   .

avenue Emile Claparède Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 76 13 45 

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English :

On the program: bullfights, novilladas, bull-in-the-pool events, and shows!

L’événement FERIA DE BÉZIERS 2026 LES ARÈNES DE BÉZIERS Béziers a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 ADT34

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