Informations pratiques

Béziers

FERIA DE BÉZIERS 2026 LES ARÈNES DE BÉZIERS

avenue Emile Claparède Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-12

Au programme corrida, novillada, toro piscines et spectacles !

Durant la Feria de Béziers, les Arènes s’imposent comme le lieu incontournable pour vivre les grands rendez-vous de la tauromachie et des spectacles à fortes sensations.

Au programme:

Mercredi 12 août

– 19h procession de la Vierge avec la Lyre Biterroise (départ boulevard Ernest Perréal, avenue Emile Claparède, Arènes)

– 19h30: messe avec les penas et les bandas

– 20h45 défilé inaugural avec les chars géants

Jeudi 13 août

– 11h tienta

– 18h corrida

– 21h45 toro piscine

Vendredi 14 août

– 11h novillada sans picador

– 18h corrida

– 21h45 toro mousse

Samedi 15 août

– 11h novillada sans picador

– 18h corrida

– 21h45 olympiades

Dimanche 16 août

– 11h novillada piquée du Tastevin d’Argent

– 18h corrida

– 21h45 grand concert des penas et des bandas avec le Chœur des Hommes et des invités. Remise du prix du concours des penas et bandas, suivi d’un toro de fuego. .

avenue Emile Claparède Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 76 13 45

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English :

On the program: bullfights, novilladas, bull-in-the-pool events, and shows!

L’événement FERIA DE BÉZIERS 2026 LES ARÈNES DE BÉZIERS Béziers a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 ADT34