Informations pratiques

Béziers

FERIA DE BÉZIERS 2026 THÉÂTRE DE VERDURE

Bas des Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-12

Dans un cadre exceptionnel, laissez-vous emporter par la grâce et l’authenticité des artistes de flamenco !

Dans un cadre exceptionnel, laissez-vous emporter par la grâce et l’authenticité des artistes de flamenco ! .

Bas des Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 contact@beziers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In a stunning setting, let yourself be swept away by the grace and authenticity of the flamenco artists!

L’événement FERIA DE BÉZIERS 2026 THÉÂTRE DE VERDURE Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34