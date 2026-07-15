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AGENDA · Béziers

FERIA DE BÉZIERS 2026 THÉÂTRE DE VERDURE Béziers

mercredi 12 août 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Adresse
Bas des Allées Paul Riquet
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

FERIA DE BÉZIERS 2026 THÉÂTRE DE VERDURE

Bas des Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-12

Dans un cadre exceptionnel, laissez-vous emporter par la grâce et l’authenticité des artistes de flamenco !
Dans un cadre exceptionnel, laissez-vous emporter par la grâce et l’authenticité des artistes de flamenco !   .

Bas des Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73  contact@beziers.fr

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English :

In a stunning setting, let yourself be swept away by the grace and authenticity of the flamenco artists!

L’événement FERIA DE BÉZIERS 2026 THÉÂTRE DE VERDURE Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34

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