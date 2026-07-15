MESSE DE LA FERIA Béziers
mercredi 12 août 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
MESSE DE LA FERIA
avenue Emile Claparède Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Coup d’envoi de la Feria de Béziers avec la procession, la messe et le défilé inaugural.
La Feria de Béziers s’ouvre avec sa traditionnelle messe, un moment de rassemblement fort et chargé d’émotion avant le lancement des festivités.
Au programme
– Dès 19h procession de la Vierge accompagnée par la Lyre Biterroise.
– À 19h30 messe animée par les peñas et bandas.
– À partir de 20h45 défilé inaugural avec les chars géants.
Entrée libre. .
avenue Emile Claparède Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 contact@beziers.fr
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English : MESSE DE LA FERIA
The Feria de Béziers kicks off with a procession, Mass, and the opening parade.
L’événement MESSE DE LA FERIA Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34
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