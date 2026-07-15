Informations pratiques

Béziers

FERIA DE BÉZIERS 2026 PLAZA ESTRELLA FLAMENCA

place du Temple Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-12

Lieu d’initiation à la danse sévillane avant de vous faire danser jusqu’au bout de la nuit.

La Plaza Estrella Flamenca vous propose une initiation à la danse sévillane avant de vous faire danser jusqu’au bout de la nuit.

Restauration et buvette sur place. .

place du Temple Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 contact@beziers.fr

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English :

A place to learn Sevillian dance before dancing the night away.

L’événement FERIA DE BÉZIERS 2026 PLAZA ESTRELLA FLAMENCA Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34