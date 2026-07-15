FERIA DE BÉZIERS 2026 PLAZA ESTRELLA FLAMENCA Béziers
mercredi 12 août 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
FERIA DE BÉZIERS 2026 PLAZA ESTRELLA FLAMENCA
place du Temple Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-12
Lieu d’initiation à la danse sévillane avant de vous faire danser jusqu’au bout de la nuit.
La Plaza Estrella Flamenca vous propose une initiation à la danse sévillane avant de vous faire danser jusqu’au bout de la nuit.
Restauration et buvette sur place. .
place du Temple Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 contact@beziers.fr
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English :
A place to learn Sevillian dance before dancing the night away.
L’événement FERIA DE BÉZIERS 2026 PLAZA ESTRELLA FLAMENCA Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34
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