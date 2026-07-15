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AGENDA · Béziers

FERIA DE BÉZIERS 2026 PLAZA ESTRELLA FLAMENCA Béziers

mercredi 12 août 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Adresse
place du Temple
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

FERIA DE BÉZIERS 2026 PLAZA ESTRELLA FLAMENCA

place du Temple Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-12

Lieu d’initiation à la danse sévillane avant de vous faire danser jusqu’au bout de la nuit.
La Plaza Estrella Flamenca vous propose une initiation à la danse sévillane avant de vous faire danser jusqu’au bout de la nuit.
Restauration et buvette sur place.   .

place du Temple Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73  contact@beziers.fr

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English :

A place to learn Sevillian dance before dancing the night away.

L’événement FERIA DE BÉZIERS 2026 PLAZA ESTRELLA FLAMENCA Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34

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