FÉRIA LA GUINGUETTE DU ROY Route de Bédarieux Béziers

Informations pratiques

Béziers

FÉRIA LA GUINGUETTE DU ROY

Route de Bédarieux 2505 chemin rural 10 Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-12

À l’occasion de la Féria, plongez dans une ambiance 100 % espagnole à La Guinguette du Roy à Béziers Plage !

Chaque soir dès 17h, profitez d’un afterwork convivial avec happy hours avec bière et brochettes jusqu’à 19h. De 19h à 22h, régalez-vous avec les pizzas espagnoles (chorizo, pimientos et mejillones) et bénéficiez d’une offre exceptionnelle 1 pichet de sangria acheté = 1 pichet offert, avec des pichets de sangria rouge ou blanche à 14 €. Côté musique, un cartel de DJs sera présent toute la semaine pour faire vibrer la piste DJ Alain Simon le mercredi, DJ Yas le jeudi, Theefix le vendredi et DJ Shazam le samedi et le dimanche. Une semaine de fête, de gourmandise et de bonne humeur vous attend aux couleurs de la Féria ! .

Route de Bédarieux 2505 chemin rural 10 Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 69 61 98 96 reservations@beziersplage.fr

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English :

%C0 During the Feria, immerse yourself in a 100% Spanish atmosphere at %E0 La Guinguette du Roy %E0 in Béziers Plage!

L’événement FÉRIA LA GUINGUETTE DU ROY Béziers a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 ADT34