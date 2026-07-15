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AGENDA · Béziers

FERIA DE BÉZIERS 2026 ALLÉES PAUL RIQUET Béziers

mercredi 12 août 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Adresse
allées Paul Riquet
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

FERIA DE BÉZIERS 2026 ALLÉES PAUL RIQUET

allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-12

Les Allées fêtent la Feria avec des animations, des défis insolites, des défiles, des abrivados et de la musique !
Les Allées fêtent la Feria avec des animations, des défis insolites, des défiles, des abrivados et de la musique !

Au programme

Mercredi 12 août
– 11h course des 10 km de la Feria. Inscription en ligne.

Jeudi 13 août
– 14h concours de lancer de tongs et tir à la corde
– 15h défilé des Folies Gruss
– 16h30 abrivado (lâcher de taureaux)
– 17h course casetas en bodegas
-18h beer challenge

Vendredi 14 août
– 15h roussataio (lâcher de juments)
– 16h30 abrivado (lâcher de taureaux)
– 17h30 course de caddies

Samedi 15 août
– 13h beer challenge
– 15h rociero
– 15h30 course de serveuses et de garçons de café
– 16h30 abrivado (lâcher de taureaux)

Dimanche 16 août
– 14h30 concours de penas et bandas, parrainé par le Festival de Condom.
– 15h00 cabestria
– 16h30 abrivado   .

allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73  contact@beziers.fr

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English :

The All%E9es are celebrating the Feria with entertainment, unique challenges, parades, abrivados, and music!

L’événement FERIA DE BÉZIERS 2026 ALLÉES PAUL RIQUET Béziers a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 ADT34

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