Informations pratiques

Béziers

FERIA DE BÉZIERS 2026 ALLÉES PAUL RIQUET

allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-12

Les Allées fêtent la Feria avec des animations, des défis insolites, des défiles, des abrivados et de la musique !

Les Allées fêtent la Feria avec des animations, des défis insolites, des défiles, des abrivados et de la musique !

Au programme

Mercredi 12 août

– 11h course des 10 km de la Feria. Inscription en ligne.

Jeudi 13 août

– 14h concours de lancer de tongs et tir à la corde

– 15h défilé des Folies Gruss

– 16h30 abrivado (lâcher de taureaux)

– 17h course casetas en bodegas

-18h beer challenge

Vendredi 14 août

– 15h roussataio (lâcher de juments)

– 16h30 abrivado (lâcher de taureaux)

– 17h30 course de caddies

Samedi 15 août

– 13h beer challenge

– 15h rociero

– 15h30 course de serveuses et de garçons de café

– 16h30 abrivado (lâcher de taureaux)

Dimanche 16 août

– 14h30 concours de penas et bandas, parrainé par le Festival de Condom.

– 15h00 cabestria

– 16h30 abrivado .

allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 contact@beziers.fr

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English :

The All%E9es are celebrating the Feria with entertainment, unique challenges, parades, abrivados, and music!

L’événement FERIA DE BÉZIERS 2026 ALLÉES PAUL RIQUET Béziers a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 ADT34