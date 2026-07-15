FERIA DE BÉZIERS 2026 ALLÉES PAUL RIQUET Béziers
mercredi 12 août 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
FERIA DE BÉZIERS 2026 ALLÉES PAUL RIQUET
allées Paul Riquet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-12
Les Allées fêtent la Feria avec des animations, des défis insolites, des défiles, des abrivados et de la musique !
Les Allées fêtent la Feria avec des animations, des défis insolites, des défiles, des abrivados et de la musique !
Au programme
Mercredi 12 août
– 11h course des 10 km de la Feria. Inscription en ligne.
Jeudi 13 août
– 14h concours de lancer de tongs et tir à la corde
– 15h défilé des Folies Gruss
– 16h30 abrivado (lâcher de taureaux)
– 17h course casetas en bodegas
-18h beer challenge
Vendredi 14 août
– 15h roussataio (lâcher de juments)
– 16h30 abrivado (lâcher de taureaux)
– 17h30 course de caddies
Samedi 15 août
– 13h beer challenge
– 15h rociero
– 15h30 course de serveuses et de garçons de café
– 16h30 abrivado (lâcher de taureaux)
Dimanche 16 août
– 14h30 concours de penas et bandas, parrainé par le Festival de Condom.
– 15h00 cabestria
– 16h30 abrivado .
allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 contact@beziers.fr
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English :
The All%E9es are celebrating the Feria with entertainment, unique challenges, parades, abrivados, and music!
L’événement FERIA DE BÉZIERS 2026 ALLÉES PAUL RIQUET Béziers a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 ADT34
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