Béziers

LES TAPISSERIES DE L’ABBAYE DE LA CHAISE-DIEU

51 Place Saint-Jacques Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Les tapisseries de La Chaise-Dieu racontent leur histoire dans un exposé-diaporama captivant du Père Azaïs…

A l’occasion des 16e mercredis de l’été, le Père Azaïs vous emmène à la découverte d’un trésor d’art et d’histoire avec un exposé-diaporama consacré aux fascinantes tapisseries de l’abbaye de La Chaise-Dieu. Un voyage visuel et spirituel au cœur d’un patrimoine d’exception. .

51 Place Saint-Jacques Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 82 34 45 55

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English : LES TAPISSERIES DE L’ABBAYE DE LA CHAISE-DIEU

The tapestries of La Chaise-Dieu tell their story in a captivating slide show by Père Azaïs…

L’événement LES TAPISSERIES DE L’ABBAYE DE LA CHAISE-DIEU Béziers a été mis à jour le 2026-06-02 par 34 ADT34