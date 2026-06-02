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LES TAPISSERIES DE L’ABBAYE DE LA CHAISE-DIEU Béziers

LES TAPISSERIES DE L’ABBAYE DE LA CHAISE-DIEU Béziers mercredi 19 août 2026.

Adresse : 51 Place Saint-Jacques

Ville : 34500 Béziers

Département : Hérault

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Tarif :

Béziers

LES TAPISSERIES DE L’ABBAYE DE LA CHAISE-DIEU

51 Place Saint-Jacques Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Les tapisseries de La Chaise-Dieu racontent leur histoire dans un exposé-diaporama captivant du Père Azaïs…
A l’occasion des 16e mercredis de l’été, le Père Azaïs vous emmène à la découverte d’un trésor d’art et d’histoire avec un exposé-diaporama consacré aux fascinantes tapisseries de l’abbaye de La Chaise-Dieu. Un voyage visuel et spirituel au cœur d’un patrimoine d’exception.   .

51 Place Saint-Jacques Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 82 34 45 55 

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English : LES TAPISSERIES DE L’ABBAYE DE LA CHAISE-DIEU

The tapestries of La Chaise-Dieu tell their story in a captivating slide show by Père Azaïs…

L’événement LES TAPISSERIES DE L’ABBAYE DE LA CHAISE-DIEU Béziers a été mis à jour le 2026-06-02 par 34 ADT34

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