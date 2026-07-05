Informations pratiques

Béziers

FÊTE DE LA LIBÉRATION

Pont Neuf Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Commémoration de la libération de la ville en 1944 avec une messe à Saint-Jude à 18h et un feu d’artifice tiré depuis le Pont Vieux à 22h.

À l’occasion de la commémoration de la Libération de Béziers du 22 août 1944, une messe sera célébrée à l’église Saint-Jude, suivie d’un feu d’artifice tiré depuis le Pont-Vieux.

Au programme

– 18h messe en l’église Saint Jude

– 19h dépôt de gerbes aux monuments aux morts de l’église Saint Jude

– 22h feu d’artifice tiré du Pont Vieux, visible depuis le Pont Neuf et les rives de l’Orb. .

Pont Neuf Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 contact@beziers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Commemoration of the city’s liberation in 1944, featuring a Mass at Saint-Jude at 6 p.m. and a fireworks display launched from the Pont Vieux at 10 p.m.

L’événement FÊTE DE LA LIBÉRATION Béziers a été mis à jour le 2026-07-05 par 34 ADT34