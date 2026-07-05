UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Béziers

FÊTE DE LA LIBÉRATION Béziers

samedi 22 août 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Adresse
Pont Neuf
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

FÊTE DE LA LIBÉRATION

Pont Neuf Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Commémoration de la libération de la ville en 1944 avec une messe à Saint-Jude à 18h et un feu d’artifice tiré depuis le Pont Vieux à 22h.
À l’occasion de la commémoration de la Libération de Béziers du 22 août 1944, une messe sera célébrée à l’église Saint-Jude, suivie d’un feu d’artifice tiré depuis le Pont-Vieux.

Au programme
– 18h messe en l’église Saint Jude
– 19h dépôt de gerbes aux monuments aux morts de l’église Saint Jude
– 22h feu d’artifice tiré du Pont Vieux, visible depuis le Pont Neuf et les rives de l’Orb.   .

Pont Neuf Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73  contact@beziers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Commemoration of the city’s liberation in 1944, featuring a Mass at Saint-Jude at 6 p.m. and a fireworks display launched from the Pont Vieux at 10 p.m.

L’événement FÊTE DE LA LIBÉRATION Béziers a été mis à jour le 2026-07-05 par 34 ADT34

À voir aussi à Béziers (Hérault)