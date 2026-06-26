CORRIDA DU DIMANCHE 16 AOÛT FERIA DE BÉZIERS 2026 Béziers
CORRIDA DU DIMANCHE 16 AOÛT FERIA DE BÉZIERS 2026 Béziers dimanche 16 août 2026.
Béziers
CORRIDA DU DIMANCHE 16 AOÛT FERIA DE BÉZIERS 2026
avenue Emile Claparède Béziers Hérault
Tarif : 24 – 24 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
6 toros de Margé pour Juan Leal, Carlos Olsina et Christian Parejo.
Corrida de 6 toros de Robert Margé pour
– Juan Leal
– Carlos Olsina
– Christian Parejo
Réservation conseillée. .
avenue Emile Claparède Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 76 13 45
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English : CORRIDA DU DIMANCHE 16 AOÛT FERIA DE BÉZIERS 2026
6 bulls from Margé for Juan Leal, Carlos Olsina, and Christian Parejo.
L’événement CORRIDA DU DIMANCHE 16 AOÛT FERIA DE BÉZIERS 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34
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