CORRIDA DU DIMANCHE 16 AOÛT FERIA DE BÉZIERS 2026 Béziers dimanche 16 août 2026.

Béziers

CORRIDA DU DIMANCHE 16 AOÛT FERIA DE BÉZIERS 2026

avenue Emile Claparède Béziers Hérault

Tarif : 24 – 24 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

6 toros de Margé pour Juan Leal, Carlos Olsina et Christian Parejo.

Corrida de 6 toros de Robert Margé pour

– Juan Leal

– Carlos Olsina

– Christian Parejo

Réservation conseillée. .

avenue Emile Claparède Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 76 13 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CORRIDA DU DIMANCHE 16 AOÛT FERIA DE BÉZIERS 2026

6 bulls from Margé for Juan Leal, Carlos Olsina, and Christian Parejo.

L’événement CORRIDA DU DIMANCHE 16 AOÛT FERIA DE BÉZIERS 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34