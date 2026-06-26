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CORRIDA DU DIMANCHE 16 AOÛT FERIA DE BÉZIERS 2026 Béziers

CORRIDA DU DIMANCHE 16 AOÛT FERIA DE BÉZIERS 2026 Béziers dimanche 16 août 2026.

Adresse
avenue Emile Claparède
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Tarif
24 24

Béziers

CORRIDA DU DIMANCHE 16 AOÛT FERIA DE BÉZIERS 2026

avenue Emile Claparède Béziers Hérault

Tarif : 24 – 24 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

6 toros de Margé pour Juan Leal, Carlos Olsina et Christian Parejo.
Corrida de 6 toros de Robert Margé pour

– Juan Leal
– Carlos Olsina
– Christian Parejo

Réservation conseillée.   .

avenue Emile Claparède Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 76 13 45 

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English : CORRIDA DU DIMANCHE 16 AOÛT FERIA DE BÉZIERS 2026

6 bulls from Margé for Juan Leal, Carlos Olsina, and Christian Parejo.

L’événement CORRIDA DU DIMANCHE 16 AOÛT FERIA DE BÉZIERS 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34

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