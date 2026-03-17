40e Festival Piano à Riom Duo Kobalt Eglise Varennes-sur-Morge
40e Festival Piano à Riom Duo Kobalt Eglise Varennes-sur-Morge dimanche 26 avril 2026.
40e Festival Piano à Riom Duo Kobalt
Eglise 1 Place de l’Eglise Varennes-sur-Morge Puy-de-Dôme
Tarif : – – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 17:00:00
fin : 2026-04-26 18:30:00
Date(s) :
2026-04-26
Concert en collaboration avec le Festival Terres Vibrantes, soutenu par l’association Les Musicales Du Tilleul
François Pineau-Benois, violon
Alice Picaud, violoncelle
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Eglise 1 Place de l’Eglise Varennes-sur-Morge 63720 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 43 30 80 infos@piano-a-riom.fr
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English :
Concert in collaboration with the Festival Terres Vibrantes, supported by the association Les Musicales Du Tilleul
François Pineau-Benois, violin
Alice Picaud, cello
L’événement 40e Festival Piano à Riom Duo Kobalt Varennes-sur-Morge a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic